Славная победа Азербайджана в Отечественной карабахской войне побудила коллектив Бакинского инженерного университета к изучению перспектив этого исторического события еще до завершения военных действий. Организовав конференцию по вопросам стратегии восстановления освобожденных земель, сотрудники вуза представили правительству и общественности свой пакет предложений, сообщил # доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов.

«Радует, что большинство предложений упомянутой резолюции приняли во внимание, — поделился собеседник. — После этого я приступил к специальному исследованию войны и алгоритмов развития нашей страны в послевоенное время. Поскольку великая наша победа должна продолжиться в русле дальнейшего развития республики, готовящейся занять свое достойное место на мировой арене. Ведь для этого созданы все условия.

Уже близится к завершению мое исследование «Уроки Отечественной войны и стратегии развития», ведутся переговоры с несколькими отечественными и международными издательствами. К прозе на эту тематику прослеживается серьезный интерес, учитывая значимость этой войны – сотня ведущих мировых медиа-групп высоко отзывались про опыт военных действий в Карабахе, получивших оценку первой и уникальной в своем роде цифровой войны 21 века».

По словам ученого, книгу планируется издать на четырех языках: азербайджанском, турецком, английском и русском. Уже ведутся переговоры с издательствами в Великобритании, США, Польше, Украине, Швейцарии и Австралии. А пока Мамедов публикует ее частями в виде тезисов в прессе, считая, что таким образом закладывается начало публичных обсуждений:

«Мое исследование охватывает уроки 44-дневной молниеносной войны Азербайджана, объясняет всю хронологию войны, выборочно освещает действия Верховного главнокомандующего, генералов, армии, отдельных командиров, героически сражавшихся солдат и офицеров, разъясняет взгляды международных экспертов и СМИ. Оно посвящено решению проблем, вытекающих из уроков войны и будущей стратегии развития азербайджанского общества.

Исследование состоит из пяти разделов: в первом разделе вкратце анализируются 13 уроков Второй Карабахской войны. «Итоги войны создают идеальную почву для единства и дружбы тюркских стран», — отмечает ученый.

Второй раздел научного труда посвящен политике Верховного главнокомандующего, как ключевой предпосылке нашей победы. А также методам управления, лидерским качествам главы Азербайджана, и, главным образом, оценке довоенных приготовлений. Сюда входит нейтрализация внешних крупных разрушительных сил, установление дружественных отношений с мировыми державами, меры военного характера, подготовка средств массовой информации и системы пропаганды, вооружений и цифрового оружия, привлечение на нашу сторону дружественных и братских стран», — поясняет собеседник.

Третий раздел посвящен хронологии войны – это краткая ежедневная хронология ключевых событий, начиная с 27 сентября 2021 года по 10 ноября 2021 года. Четвертый раздел анализирует и оценивает реакцию международного сообщества на войну, реакцию экспертов, военачальников, политических обозревателей из разных стран. В пятом разделе подробно рассматриваются реформы, необходимые для реализации программы, которая вытекает из этих уроков и глобальной цели, поставленной Президентом Ильхамом Алиевым по превращению Азербайджана в развитую страну.

Война доказала, говорит он, что в наше время невозможно сделать шаг вперед без науки. Именно научные цифровые достижения повлияли на исход военных действий. Однако Азербайджан занимает потребительскую позицию на мировом рынке научных достижений, т.е. только потребляет, а не создает, тогда как для реализации упомянутых программ необходимы масштабные созидательные шаги и серьезные научные реформы:

«Мы до мелочей разработали концепцию научной реформы и соответствующий законопроект, — заметил он. — Цифровая война требует цифровой коммутации.

Азербайджанцы одержали победу в первой за 2 тысячи лет своей истории цифровой войне, вернув захваченные земли.

Надо признать, что цифровой переход все еще слаб во всех странах мира. Азербайджан, как страна, получившая полезный опыт в ходе Отечественной войны, может выступить с предложением созвать специальное заседание ООН и предложить специальную концепцию, выступив тем самым в качестве инициатора и руководящей силы в этом процессе.

В целом же речь о комплексном переходе к цифровой реальности, которые упирается в определенные алгоритмы реформ, особенно финансовых. С этой точки зрения, в стране необходимы преобразования банковской сферы и денежно кредитной политики с полным переходом к цифровой национальной валюте, исключающей наличный денежный оборот, оцифровкой расчетов, статистики и бюджета. Поскольку в итоге этого мы получим рост реального ВВП, зарплат, государственного бюджета, что в целом поддержит глобальные начинания на пути к упомянутой цели».

После распада СССР в Азербайджане возникли серьезные проблемы, сопряженные с провокациями армяно-российского союза и слабостью политической власти, сказал профессор. Пользуясь этим, иные сепаратистские течения на юге и севере республики пытались разделить нашу страну. Эффективная политика новой и сильной власти помогла решить эти проблемы. Все проживающие в нашей стране народы как один встали на защиту свой страны, заметил автор исследования:

«На третий день войны я был вне себя от радости, скорее всего, от уверенности, наблюдая выход на арену нашей сильной, сверхсовременной, маневренной, бесстрашной армии, вооруженной современными цифровыми системами. Это придавало уверенность в будущем Азербайджана — в том, что наши оккупированные земли вернутся в состав страны. Было очевидно, что государство с такой армией и таким лидером достойно самых великих побед».