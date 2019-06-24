Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.

«Не стало Андрея Харитонова. <…> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский.

В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием, сообщает ТАСС.

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко. «После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым», — говорится в сообщении Манского.

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. «Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год», — написала она в Facebook . Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон не сообщается.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).