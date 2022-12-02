В Международном центре мугама состоялась торжественная презентация телевизионного музыкального фильма «Rast» с участием известных исполнителей мугама, сообщает #.
Эта картина действительно войдет в историю как телефильм о мугаме. Еще в 1967 году известным режиссером Арифом Газиевым впервые был снят фильм о мугаме под названием «Şur» («Шур», один из основных семи ладов мугама). Оператором был Расим Оджагов, впоследствии известный кинорежиссер, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана. В картине был использован симфонический мугам «Шур» композитора Фикрета Амирова, а дирижером был маэстро Ниязи. И вот, спустя 55 лет, вновь снят фильм о мугаме — «Раст». Причем в год 110-летия со дня рождения маэстро Ниязи».
В съемках 44-минутного фильма принимали участие известные ханенде — народные артисты Алим Гасымов, Шафига Эйвазова, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, коллективы Азербайджанского государственного телевидения и радио — Симфонический оркестр имени Ниязи под руководством народного артиста Назима Гаджиалибекова и Ансамбль народных инструментов «Хатира» имени Ахсана Дадашева под управлением народного артиста Адиля Багирова. В фильме ханенде исполняют дестгях в совместном тандеме с симфоническим оркестром и народным ансамблем. Cтихи и газели великого Физули декламирует заслуженный артист Азад Шукюров.