В Международном центре мугама состоялась торжественная презентация телевизионного музыкального фильма «Rast» с участием известных исполнителей мугама, сообщает #.

Автором идеи проекта является всемирно известный тарист, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф», народный артист, профессор Рамиз Гулиев. Фильм снят Государственном телевидением Азербайджана (АЗТВ), режиссеры–постановщики — Этибар Бабаев (скончался в июле 2020 года от коронавируса) и Эльнур Мамедов, оператор-постановщик – Джавид Алиев, музыкальный редактор – заслуженный деятель искусств Чингиз Аббасов.
Выступившие действительный член Академии наук, депутат Милли Меджлиса, профессор Зияд Самедзаде, секретарь Союза композиторов Азербайджана, Заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова, доктор философии по искусствоведению Нурида Исмаилзаде отметили значимость реализации проекта, особую роль государства в пропаганде и развитии искусства мугама, который составляет основу азербайджанской народной музыки, является национальным достоянием, входящим в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Работа над фильмом шла на протяжении семи лет, съемки прошли в различных местах Азербайджана. Была проведена большая работа, надо было собрать исполнителей, музыкантов, коллективы, отправиться в регионы страны. Кроме того, в тот период началась пандемия, которая унесла жизнь нашего любимого режиссера Этибара Бабаева. Затем были события, связанные с 44-дневной Отечественной войной. Память о шехидах навсегда в наших сердцах и душах. Славная Победа в войне дала нам большой стимул для завершения проекта», — сказал на вечере Рамиз Гулиев.

Эта картина действительно войдет в историю как телефильм о мугаме. Еще в 1967 году известным режиссером Арифом Газиевым впервые был снят фильм о мугаме под названием «Şur» («Шур», один из основных семи ладов мугама). Оператором был Расим Оджагов, впоследствии известный кинорежиссер, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана. В картине был использован симфонический мугам «Шур» композитора Фикрета Амирова, а дирижером был маэстро Ниязи. И вот, спустя 55 лет, вновь снят фильм о мугаме — «Раст». Причем в год 110-летия со дня рождения маэстро Ниязи».

В съемках 44-минутного фильма принимали участие известные ханенде — народные артисты Алим Гасымов, Шафига Эйвазова, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, коллективы Азербайджанского государственного телевидения и радио — Симфонический оркестр имени Ниязи под руководством народного артиста Назима Гаджиалибекова и Ансамбль народных инструментов «Хатира» имени Ахсана Дадашева под управлением народного артиста Адиля Багирова. В фильме ханенде исполняют дестгях в совместном  тандеме с симфоническим оркестром и народным ансамблем. Cтихи и газели великого Физули декламирует заслуженный артист Азад Шукюров.

Демонстрация кадров из фильма сопровождалась овациями зрителей. В заключение творческий коллектив рассказал о съемках, поделился впечатлениями.
В мероприятии приняли участие общественные деятели , представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодёжи.
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