В съемках 44-минутного фильма принимали участие известные ханенде — народные артисты Алим Гасымов, Шафига Эйвазова, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, коллективы Азербайджанского государственного телевидения и радио — Симфонический оркестр имени Ниязи под руководством народного артиста Назима Гаджиалибекова и Ансамбль народных инструментов «Хатира» имени Ахсана Дадашева под управлением народного артиста Адиля Багирова. В фильме ханенде исполняют дестгях в совместном тандеме с симфоническим оркестром и народным ансамблем. Cтихи и газели великого Физули декламирует заслуженный артист Азад Шукюров.

Демонстрация кадров из фильма сопровождалась овациями зрителей. В заключение творческий коллектив рассказал о съемках, поделился впечатлениями.

В мероприятии приняли участие общественные деятели , представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодёжи.