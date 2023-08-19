Итальянский тренер Карло Маццоне умер в возрасте 86 лет, об этом сообщает Sky Sport Italy.

Матч национального первенства «Эмполи» — «Верона» в тосканском Эмполи начался с минуты молчания в память о специалисте, передает РБК.

Маццоне начал карьеру в 1968 году. В 1970 году он стал главным тренером «Асколи», с которым сенсационно прошел путь от серии С до серии А. Также Маццоне в разное время возглавлял «Фиорентину», «Катандзаро», «Болонью», «Лечче», «Пескару», «Кальяри», «Рому», «Наполи», «Перуджу», «Брешию» и «Ливорно» С того времени он возглавлял «Фиорентину», «Рому», «Наполи», «Болонью» и другие команды. Его последним клубом в 2006 году стал «Ливорно».

Маццоне принадлежит рекорд Серии А по количеству игр в качестве главного тренера — 792 матча. С «Болоньей» он выигрывал финал Кубка Интертото в 1998 году. Он тренировал многих итальянских звезд, в частности Роберто Баджо.

В 2020 году Маццоне был включен в Зал славы итальянского футбола.