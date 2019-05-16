Украинцы высказались по поводу ожиданий от Зеленского

Жители Украины считают, что первоочередными задачами новоизбранного главы государства Владимира Зеленского должно стать лишение депутатов и президента неприкосновенности, а также прямой диалог с РФ и неподконтрольными территориями Донбасса, свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг» в четверг.

Так, 53,7% респондентов назвали первоочередной задачей Зеленского лишение неприкосновенности депутатов, судей и президента Украины. Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего в Киеве – 43,4%.