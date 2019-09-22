Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
Ранее интернет-издание опубликовало якобы снимок телефона депутата фракции «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в котором она написала кому-то сообщение, что фракция решила оставить нынешнего главу МВД Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы помешать экс-президенту Порошенко якобы совершить в декабре госпереворот.
«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — сказал Порошенко в «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале», комментируя информацию о якобы готовящемся им путче.(РИА Новости)