Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — сказал Порошенко в «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале», комментируя информацию о якобы готовящемся им путче.(РИА Новости)