Суициды среди подростков, увы, не редкость. Причины разные, в том числе неудачные результаты на экзаменах. Стрессы, депрессия, угнетенное состояние – постоянные спутники многих абитуриентов. Образование не должно стоить детям здоровья и жизни, но, к сожалению, именно это все чаще происходит.

Окончить школу с отличием, набрать максимально высокий бал при поступлении в вуз, попасть на определенный факультет – вот чего ждут от подростков многие родители, родственники, учителя.

«Не поступишь в вуз, на мою поддержку не рассчитывай», «Смотри, не подведи нас, мы столько денег угрохали на репетиторов», «Как ты мог набрать такой низкий балл! Мы думали, ты умнее!». Руководствуясь вроде как благими намерениями, взрослые напирают на детей и делают только хуже. Те боятся разочаровать, прослыть неучами и позором семьи. А все потому, что в стране культ диплома. Не все могут справиться с таким напряжением, а если результат оказался далек от ожидаемого, им кажется, что жизнь кончена. Отсюда и желание свести с ней счеты.

Именно в период экзаменов фиксируется большое число звонков на детскую горячую линию от абитуриентов и их родителей. Об этом заявила исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова.

Обращения можно разделить на две группы – от детей младше 14 лет и от подростков, которым больше 14-ти. Именно вторая группа звонит в период экзаменов и нуждается в особой психологической поддержке. Учащиеся испытывают давление в связи с учебой, что приводит к их нервному истощению, конфликтам с родителями и другими членами семьи, проблемам в школе и со сверстниками.

«Давно пора привлечь внимание общества к этой проблеме, особенно госучреждений, в первую очередь образовательных, в частности Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). С каждым годом становится все больше подростков, которые прибегают к суициду, как к средству ухода от постоянного стресса, связанного с учебой. Часто подростки в открытую заявляют, что не хотят учиться, ненавидят учебу, а все из-за того, что над ними довлеют обязательства, к которым они не готовы. Ребенок в выпускном классе половину учебного года обучается, а другую половину переносит стресс из-за экзаменов», – говорит она.

Она отметила, что выпускные экзамены в этом году начались в начале марта. Начиная с февраля, у детей уже появилось чувство тревоги по этому поводу. После каждого экзамена операторы детской горячей линии были начеку и помогали детям, семьям справиться со сложным эмоциональным состоянием, но не все обращаются за помощью…

С февраля была начата просветительская кампания в связи с охраной психического здоровья детей, на страницах детской горячей линии в соцсетях публиковались статьи для абитуриентов и родителей. Параллельно проводили информационные кампании в парках, моллах, велась реабилитация детей в реабилитационном центре, семейная терапия, беседы в образовательных учреждениях. Но невозможно индивидуально достучаться до каждой семьи, где есть ребенок, готовящийся к выпускным и вступительным экзаменам.

В СМИ с февраля стала распространяться информация о детских суицидах, и если обратить внимание на возраст детей, то можно заметить, что это в основном подростки, подчеркивает Ашумова. Уже было несколько суицидов 17-летних.

Надо менять экзаменационную систему, так как в ней много недостатков, уверена наша собеседница.

«Так, было объявлено, что абитуриенты, поступающие по 2 и 3 группам, будут сдавать экзамены 21-22 мая. Две недели назад 9 и 11 классы русского сектора сдавали тестовый экзамен по азербайджанскому языку, и тогда в ГЭЦ заявили, что результаты будут объявлены в течение 10-14 дней. Опубликовали их вечером 20 мая, и сразу же после этого было зафиксировано увеличение обращений детей и родителей на горячую линию. Дети, показавшие невысокий результат, говорили, что не оправдали ожидания родителей. Во-первых, насколько правильно публиковать результаты накануне сдачи вступительных экзаменов в вузы? И еще один момент – вопросы по азербайджанскому языку и литературе для русского сектора очень сложные, о чем говорят и школьные педагоги. У нас много классов с русским сектором обучения, школ с уклоном на иностранные языки, и это надо учитывать. Нельзя, чтобы по степени сложности тесты для них были идентичны тестам по азербайджанскому языку для азербайджанского сектора», – подчеркивает Ашумова.

Она также отметила, что не понимает необходимость сдавать тот же азербайджанский язык не в своей школе, а в условиях, которые увеличивают уровень стресса у школьников.

«Важно, чтобы, как отмечено в Конвенции по правам детей, дети получали образование, но при этом не теряли свое здоровье – физическое и психическое, и не утрачивали желание учиться. Нельзя провоцировать ненависть к образованию, если мы хотим иметь здоровое и образованное общество в будущем. Кстати, тестовая система с каждым годом показывает свою несостоятельность. Подготовка к таким экзаменам не развивает навыки креативного мышления и устной коммуникации. И родители, и педагоги сфокусированы на тестах, а дети не могут получить нормальные знания. Минобразования, – подчеркивает эксперт, – ежегодно анализирует статистические данные результатов экзаменов и проводит реформы в этой сфере. До пандемии, например, убрали суммативное оценивание в начальных классах. ГЭЦ же не оценивает ситуацию в школах, и непонятно из чего исходит при составлении вопросов. Работа ГЭЦ отдельно от Минобразования приводит к проблемам, все вопросы такого рода должны согласовываться с данным министерством. Надо реформировать экзаменационный процесс, а также привлечь к работе Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, Минобразование».