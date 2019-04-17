УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу

УЕФА окажет помощь полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если английский клуб выйдет в финал Лиги Европы.

«Для УЕФА стандартная процедура — отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», — цитирует представителя организации «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN FC.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку. Ранее Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.

| 2019-04-17T02:00:17+00:00 17 апреля 2019, 08:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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