УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу

УЕФА окажет помощь полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если английский клуб выйдет в финал Лиги Европы.

«Для УЕФА стандартная процедура — отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», — цитирует представителя организации «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN FC.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку. Ранее Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.