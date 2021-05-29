МИД Литвы обвинил Россию в отказе выдать визу вновь назначенному атташе по культуре при посольстве балтийской республики в Москве Римантасу Винграсу, пишет Delf в среду, 29 мая.

«В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре», — заявил вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас.

Адоменас подчеркнул, что из-за этого у Литвы нет атташе по культуре в России.

Ранее, 27 мая, министерство культуры Литвы cообщила, что Вильнюс намерен сократить две ставки атташе по культуре в российских представительствах. Соответствующее предложение ведомство передало на рассмотрение правительства.

По словам главы ведомства Симонаса Кайриса, сеть атташе по культуре в диппредставительствах Литвы не является эффективной, поэтому в рамках ее перераспределения решено отказаться от данной должности в Калининграде, а также от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одну штатную единицу, которую и должен был занять Винграс (aif.ru)