УЕФА осудил проявление расизма в матче чемпионата Украины

В Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА) прокомментировали инцидент, который произошел в матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», сообщает «РБК-Спорт».

Во втором тайме болельщики начали оскорблять игрока донецкого клуба Тайсона. В ответ футболист показал фанатам неприличный жест и выбил мяч в их сторону. Главный арбитр встречи прервал матч, а игроку «Шахтера» показал красную карточку.

«УЕФА осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.