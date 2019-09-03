Ударим ASANом по взяточничеству

«С целью облегчения выдачи разрешений с будущего месяца в центре «ASAN xidmət» начнет функционировать представительство министерства экологии и природных ресурсов», — заявила 29 августа 2019 года руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.

Она сказала, что соответствующие разрешения на государственные экологические экспертизы, а также разрешения на рыбную ловлю и охоту на диких животных будут выдаваться в “ASAN xidmət”.

И.Ибрагимова отметила, что таким образом будет достигнуто более легкое и оперативное решение обращений граждан, повышение прозрачности и усовершенствование оказываемых услуг.

Чем была вызвана необходимость передачи предоставления права на выдачу соответствующих разрешений на охоту в «ASAN xidmət»?

Председатель Общества охотников и рыболовов Физули Ашрафов приветствует данное решение. «Раньше разрешение на охоту предоставляло Министерство экологии и природных ресурсов. В нашем обществе около 24 тысяч членов. Были случаи, когда сотрудники Минэкологии под различными предлогами не выдавали разрешения членам нашего общества, требуя от них дополнительных денег. Особенно это было широко распространено в провинции. После передачи этих функций «ASAN xidmət», я уверен, что проблемы будут решены», — сказал # руководитель Общества.

Как отметил Физули Ашрафов, если раньше существовало два вида разрешений на охоту: в период всего охотничьего сезона и одноразовое, на двухдневную охоту, то сегодня существует лишь одноразовое разрешение.

По словам зоозащитника Ниджата Исмаилова, недавно он был свидетелем уничтожения животных и птиц арабскими туристами в Габала. «Они отстреливают соколов, орлов, кабанов и медведей без всякого разбора. Представители Минэкологии молча наблюдают за происходящим.

Я не верю, что что-то изменится, ведь и в «ASAN xidmət» выдачей разрешения будут опять же заниматься представители Министерства экологии», — заявил зоозащитник.

Сотрудники пресс- службы Министерства экологии и природных ресурсов, к которым мы обратились за комментарием, опровергли возможность того, что сотрудники их ведомства могли требовать от охотников и рыболовов «дополнительных денег» за предоставление разрешений. Но пообещали провести тщательное расследование и сообщить о результатах.

Но как утверждал герой комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» Чацкий: «Свежо предание, а верится с трудом».