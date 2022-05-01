Согласно годовому отчету Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2021 год, озвученного 29 апреля 2022 года на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека, во время рейдов, проведенных в прошлом году по пресечению эксплуатации детского труда, были выявлены 450 детей, которые росли не в семьях, не учились, работали и попрошайничали на улицах. В отношении 75 родителей, не выполнявших обязанности по воспитанию детей, были приняты меры административного взыскания. (https://media.az/society/1067857950/v-azerbaydzhane-oshtrafovany-roditeli-ne-zanimavshiesya-vospitaniem-detey/).

# разбиралось, что же стало с этими детьми. С вопросом об их дальнейшей судьбе мы обратились к заведующему отделом по связям с общественностью МВД Азербайджана Эхсану Захидову. «Выявленные дети на автобусах были отправлены в места проживания к родителям», — сообщил Эхсан Захидов.

«Большинство детей, отправленных к родителям, которые, как правило, сами являются попрошайками, вновь возвращаются на улицу», — заявила нам глава Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде, которая считает, что было бы лучше поместить этих детей в убежище для бездомных детей, действующий в поселке Забрат, но там всего 25 мест.

«В убежище в Забрате можно отправить только детей-сирот. А у большинства задержанных попрошаек есть родители», — объяснил глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев. Он согласился с мнением Камали Агазаде о том, что большинство детей, отправленных к родителям, которые, как правило, сами являются попрошайками, вновь возвращаются на улицу. «Но мы не можем поступить иначе, потому, что закон требует возвращения малолетних попрошаек их родителям. Но мы ведем профилактическую работу с этими родителями», — сказал глава пресс- службы.

Надеемся, что профилактические работы дадут свои плоды, и детей-попрошаек на улицах Баку действительно станет меньше.