19 июля 2022 года Агентство развития медиа (MEDİA) призвало СМИ соблюдать нормы законодательства при освещении сообщений о суицидах среди несовершеннолетних.

В обращении Агентства сказано, что нежелательно писать о способах и подробностях суицида, выносить это в заголовки. «Подобные сообщения надо подавать адекватно и не допускать их пропаганду. Мы призываем не забывать об ответственности перед обществом и придерживаться профессиональной этики», — говорится в обращении агентства (https://turan.az/ext/news/2022/7/free/Social/ru/7312.htm).

Можно ли считать обращение Агентства по развитию медиа вмешательством госструктур в деятельность независимых СМИ?

Юрист, специалист по правам медиа Алескер Мамедли считает, что подробное описание суицида действительно может стать причиной повторения таких случаев.

«Здесь нельзя говорить о вмешательстве в работу независимых СМИ. Ведь от журналиста никто не требует отказа от объективности. В данном случае защищаются интересы детей и это правильно», — сказал Алескер Мамедли.

По мнению директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, Агентство развития медиа не должно выступать с подобными призывами. «Если Агентство хочет, чтобы журналисты не описывали подробности детского суицида, то оно, прежде всего, должно заниматься просвещением журналистов. Агентство должно проводить соответствующие тренинги и семинары, на которых специалисты должны убедить журналистов в том, что подробное описание детских суицидов приводит к их распространению», — сказал # Мехман Алиев.

Глава Объединения Журналистов «Йени Несил» Ариф Алиев также считает, что Агентство развития медиа не должно ограничиваться одними призывами. «Но и проведение тренингов, на самом деле, не его работа. Оно может инициировать или поддержать заявки журналистских организаций по проведению подобных тренингов и семинаров», — заявил Ариф Алиев.

Как сообщила # глава пресс- службы Агентства развития медиа Саида Шафиева, ведомство планирует проведение тренингов и семинаров в будущем. «Если будут проведены тренинги относительно вопроса освещения суицида среди детей, то СМИ обязательно будут об этом оповещены», — пообещала Саида Шафиева.