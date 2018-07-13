ТЮЗ завершит сезон спектаклем «Лейли и Меджнун»

90-й театральный сезон в Азербайджанском государственном театре юного зрителя завершится спектаклем «Лейли и Меджнун».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе театра, 15 июля в 14:00 юным театралам покажут «Чипполино», а в 19:00 порадуют спектаклем «Лейли и Меджнун» по одноименной поэме М.Физули.

Режиссер-постановщик спектаклей — заслуженный артист Азербайджана Ниджат Кязымов, художник-постановщик – заслуженный артист Эльнур Ахундов, музыкальное оформление – Гамид Кязымзаде, постановщик трюков – Иса Асадов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

Всего в постановке занято более 50 актеров театра.

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| 2018-07-13T23:40:56+00:00 14 июля 2018, 05:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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