Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро завершит карьеру футболиста, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Причиной ухода из футбола являются проблемы с сердцем, выявленные по итогам игры каталонцев против «Алавеса» (1:1) в 12-м туре Ла Лиги. Тогда Агуэро был заменен в первом тайме.

На следующей неделе должна состояться пресс-конференция, на которой аргентинец и объявит о завершении карьеры.

33-летний форвард перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом в качестве свободного агента и провел 4 матча в Ла Лиге, забив 1 мяч. (sports.ru)