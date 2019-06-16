Турция продолжает бомбить север Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

«Турецкие самолеты в координации с операцией Pençe («Лапа») нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Кандиль на севере Ирака. В ходе воздушной операции были уничтожены семь боевиков РПК. Также уничтожены убежища и укрытия террористов, склады с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

| 2019-06-16T15:54:48+00:00 16 июня 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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