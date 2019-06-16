Турция продолжает бомбить север Ирака

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

«Турецкие самолеты в координации с операцией Pençe («Лапа») нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Кандиль на севере Ирака. В ходе воздушной операции были уничтожены семь боевиков РПК. Также уничтожены убежища и укрытия террористов, склады с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).