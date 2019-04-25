ЦИК Украины отрицает затягивание оглашения итогов президентских выбороввстречу лидеров России и КНДР

Центральная избирательная комиссия Украины отрицает затягивание оглашения итогов второго тура президентских выборов. Как сообщил в четверг заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, процесс приема протоколов идет с опережением.

«ЦИК является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти. Мне кажется, ЦИК в течение всего избирательного процесса демонстрировала ключевую вещь — независимость, — сказал он в эфире телеканала «Прямой«. — Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях».

Радченко отметил, что по закону для оглашения результатов выборов есть 10 дней. В настоящее время ЦИК уже принял протоколы от более чем 100 избирательных комиссий. «Есть требования закона, и мы идем, ну, с таким, знаете, незначительным опережением сроков, которые нам указывает закон», — подчеркнул он.

Ранее в четверг избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании оглашения официальных результатов выборов, чтобы лишить его возможности «даже думать» о досрочном роспуске Верховной рады.(ТАСС)