Центробанк вновь понизил ставку кредитования коммерческих банков

Центральный банк Азербайджана принял решение снизить учетную ставку с 9,25 до 9 процентов. Верхний предел коридора установлен на уровне 11 процентов, нижний предел — 7 процентов (± 2 процента в симметричном диапазоне). Решение вступает в силу 15 марта сего года.

Комментируя это заявление, эксперт-экономист Натиг Джафарли сообщил #, что изменения учетной ставки главного банка страны не оказывают никакого влияния на экономику и стоимость денег в стране. Причиной этого экономист называет отсутствие реальных экономических институтов в Азербайджане. В то время как ставка Центробанка составляла 3%, кредиты коммерческих банков были на уровне 20-30%.

После учетная ставка регулятора была повышена до 15%, но это также не возымело какого-либо влияния на ставки кредитно-финансовых организаций страны. «Не думаю, что очередное изменение ставки, на этот раз снижение до 9% будет иметь какое-то влияние на стоимость денег для бизнеса и населения», — сказал Джафарли. Аргументом в пользу своего мнения о безжизненности этого регулирующего механизма в нашей стране экономист назвал невозможность инфляции в 2,1% при учетной ставке в 9%.

Кстати, немногим ранее глава ЦБА Эльман Рустамов рассказал местному изданию о причинах бездействия учетной ставки. Главный банкир страны поведал о несерьезном для решения этой задачи кредитном портфеле ЦБА в коммерческих банках – порядка 400 млн. манатов. «Это очень небольшая цифра в общем объеме банковских активов. Ни один центральный банк не сможет оказывать влияния на рынок таким объемом ресурсов. Влияние ЦБА заключается в воздействии на стоимость денег, которые передают банки друг другу через изменение учетной ставки», — отметил Рустамов.

Но реальность местной банковской системы не позволяет Центробанку воспользоваться этим инструментом, поскольку в стране нет организованного межбанковского рынка.

«Это не позволяет, в том числе влиять на ставки по кредитам, потому что проблемно определять стоимость денег. Но в этом направлении готовится серьезная программа реформ, что расширит наши способности влиять на ситуацию», — сообщил ведущий банкир.

На такой позитивной ноте хотелось бы завершить привычный сказ о ставшем притчей во языцех мертвом механизме Центробанка. Однако источники # в финансовых кругах уверяют – создание организованного межбанковского рынка — задача самого Центробанка. «Центробанк говорит о проблеме, за которую сам же несет ответственность, — сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

По его свидетельству, стоимость денег должна формироваться в ходе открытых межбанковских аукционов. Однако местные банки выдают друг другу кредиты по принципу: ты мне — я тебе, тогда как во всем цивилизованном мире существует биржа кредитов. Скажем, банк, желающий дать в кредит прочим финорганизациям, информирует об этом в ходе открытого аукциона. Таким образом, формируется рыночная процентная ставка кредитования. Местные же банки просто договариваются между собой, а процентные ставки остаются коммерческой тайной, — пояснил собеседник.