Вслед за повышением учетной ставки Федеральной резервной службы США и крупных мировых банков Центробанк Азербайджана тоже поднял стоимость своих кредитов для коммерческих банков. Однако влияние этого шага на проценты кредитных организаций в нашей стране весьма ограничено.

Под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой Центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Иными словами, ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Ее повышение сокращает кредитование, препятствуя обесцениванию денег в условиях высокой инфляции.

На волне глобального роста цен Федрезерв в среду впервые с 2018 года повысил процентные ставки по федеральным фондам. Шаг повышения составляет 25 базисных пунктов – до 0,25-0,5%, сообщается на сайте ФРС. «Вторжение России в Украину влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США очень неопределенны, но в ближайшее время вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное давление на инфляцию и будут влиять на экономическую активность», — говорится в пресс-релизе Федерального резерва.

Депутат и эксперт Вугар Байрамов считает решение азербайджанского Центробанка ожидаемым следствием повышения базисной ставки Федрезерва. «После этого шага американского Центробанка аналогичным образом поступят ведущие банки мира. Скажем, из-за ожиданий высокой инфляции на уровне 8% к лету этого года уже повышена ставка Банка Англии. Европейский Центральный банк пока не спешит с решением, но инфляция в еврозоне уже выросла до 5,9%». По мнению аналитика, решение ЦБА в русле текущих трендов:

«В условиях резкого снижения курса рубля, волатильности на региональном валютном рынке, а также резкого роста мировой инфляции нашему Центробанку следует принять превентивные меры и более активно задействовать инструменты денежно-кредитной политики, особенно учетную ставку», — сказал он.

Но именно этот момент вызывает сомнения. Доля заемных средств азербайджанского регулятора в портфелях коммерческих банков незначительна, потому его учетная ставка слабо влияет на стоимость денег в Азербайджане. И, тем не менее, ЦБА заявил о пятом подряд повышении, начиная с осени минувшего года. Ставка повышена на 25 б.п. — до 7,75%. Согласно заявлению ЦБА, нижний порог процентного коридора повышен до 6,25% с 6%, верхний – до 9,25% с 9%. Решение о повышении учетной ставки до 7,75% вступило в силу с 18 марта.

Банковский юрист и финансист Акрам Гасанов сказал в беседе с корреспондентом #, что причина, по которой учетная ставка ЦБА не оказывает должного воздействия на ставки коммерческих банков, заключается в чрезмерной узости круга кредитно-финансовых структур, кредитуемых нашим регулятором: «Чтобы ставка Центробанка стала эффективным механизмом денежно-кредитной политики, она должна реально действовать для всех коммерческих банков», — комментирует он.

Кредиты Центробанка выделяются небольшому числу коммерческих банков, говорит финансовый аналитик, тогда как остальные финансовые организации не зависят от этих средств: «То есть учетная ставка является очень важным инструментом в нормальной экономической, банковской системе. Например, изменения процентной ставки ФРС США затрагивают не только США, но и все страны мира. Федрезерв увеличивает ее при рисках высокой инфляции, ограничивая кредитование. Но в нашей банковской среде нет здоровой конкуренции, а потому от значений ставки регулятора практически ничего не меняется».

Напомним, что с начала пандемии коронавируса Федеральный резерв держал ставку на уровне, близком к 0%, чтобы стимулировать экономическую активность. Но пока США боролись с коронакризисом, начала раскручиваться инфляция, которая по итогам февраля достигла многолетнего максимума 7,9%. Поэтому теперь, чтобы обуздать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, ФРС решил начать постепенное повышение ставок. До конца 2022 года ожидается еще шесть раундов повышения ставки, в 2023 году – еще три.