Требование медстраховки не повлияет на количество желающих уехать из Азербайджана в США

США являются одним из самых популярных миграционных направлений, в том числе для граждан Азербайджана, и на то есть несколько причин. Это страна мигрантов, а значит, почувствовать себя там своим будет проще. К тому же в этой стране получить вид на жительство можно благодаря ежегодно проводимой лотерее Green Card.

Но уже с 3 ноября попасть в США будет сложнее. Мигрантам откажут во въезде, если они не докажут, что могут позволить себе медицинские услуги. Изменение коснется тех, кто подает документы на американскую миграционную визу из-за границы, сообщает lenta.ru. Правило не будет применяться к просителям убежища, беженцам или детям, а также тем, кто уже на законных основаниях постоянно проживает в стране. Доказывать способность оплатить медицинские расходы придется также супругам и родителям граждан США. Будет учитываться страховка, которая приобретена в частном порядке или была предоставлена работодателем, а также краткосрочные или экстренные договоры.

Это, как считают эксперты, может повлиять на семьи, которые хотят перевезти в страну своих родственников. Данный указ некоторые называют законным запретом на иммиграцию. По мнению исследователей, он станет причиной того, что до двух третей иммигрантов не смогут попасть в США. Как следует из данных Института миграционной политики, сейчас 34 процента недавних получателей Green Card не имеют страховки, а еще 31 процент имеют другие медицинские льготы, которые не считаются страховкой в ​​соответствии с новыми правилами.

Как рассказал # эксперт в области миграционной политики Азер Аллахверанов, для США сейчас крайне важно создать механизм, на основании которого в страну въезжали бы только те граждане, в которых она нуждается, а не все подряд.

Как говорит эксперт, бывают случаи, когда человек въезжает в страну легально по визе, подает на получение вида на жительство, и не получив его, решает остаться в стране нелегально. Потому для этого государства важно выяснить, почему подобное происходит и как это предотвратить. Ужесточение законодательства– важнейший инструмент миграционной политики, который способствует регулированию миграционного потока.

По его словам, требование медицинской страховки – это профилактическая мера и она может принести пользу, но отразится на миграционном потоке в США.

Он подчеркнул, что более 50 миллионов мигрантов из разных стран мира въехали в США по Green Card. И, конечно, среди них оказался определенный процент тех, у кого имеются проблемы со здоровьем. Для того чтобы уберечь американскую систему здравоохранения от дополнительных, весьма существенных расходов, решено было требовать медстраховку у въезжающих, отметил А.Аллахверанов.

Ужесточения, по его мнению, будут и дальше, это один из инструментов. Но остальные нужно сначала разработать, а затем осуществить.

США, как считает А.Аллахверанов, пытаются проводить жесткую миграционную политику, но пока не получается осуществлять это в полной мере. Невозможно принимать по -настоящему жесткие меры, из-за того, что это может восприниматься как нарушение прав человека.

Что касается эмиграции из нашей страны в США, то, по словам эксперта, интерес к этой державе у граждан Азербайджана стабильно высок. В какие-то годы он несколько выше, в какие-то –ниже. Это государство, как и раньше, воспринимается как страна больших возможностей, говорит он.

«Но наши граждане часто не уезжают навсегда. Они живут в других странах годами, однако не отказываются от азербайджанского гражданства, что является одним из моментов, определяющих положительное миграционное сальдо нашей страны»,–заявил А.Аллахверанов.

По поводу того, уменьшится ли в связи с новым указом число азербайджанцев, подающих на получение Green Card, он отметил, что это вряд ли произойдет.

«При получении Green Card к претенденту и без того предъявляют немало требований и многие к этому готовы. Напомню, что только 2/ 3 въезжают на территорию США из Азербайджана, выиграв в лотерею вид на жительство в этой стране. Эти люди принимают четкое решение уехать и знают, на что идут. К тому же, у них есть для этого финансовые возможности»,–сказал эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что мигрируют не только молодые и здоровые, но и пожилые, и люди с различными заболеваниями, которым на новом месте нужна будет медицинская помощь.

«Требование медстраховки –хороший миграционный фильтр. Кто сможет ее финансово потянуть, тот и поедет. США, –говорит Н.Агаев, –стремится снизить финансовое бремя своей системы здравоохранения и это правильный путь. Нашей стране в миграционной политике также стоило бы взять его на вооружение».