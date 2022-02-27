После Молдовы, Польши и Словакии, Венгрия также будет принимать граждан Азербайджанской Республики, желающих покинуть Украину в связи со сложившейся ситуацией, передает МИД Азербайджана.

В МИД сообщили, что граждане Азербайджана, которым угрожает серьезная опасность, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Венгрию в следующем порядке:

— Граждане Азербайджанской Республики могут въезжать в Венгрию через пограничные пункты между двумя странами — Барабас, Берегшурани, Лоняй, Тишетбечь и Захонь.

— Венгерская сторона будет выдавать гражданам Азербайджанской Республики беспошлинную 15-дневную визу в пунктах пропуска на границе. При этом наши граждане должны предъявить на пограничном пункте проездной документ (паспорт).

— В связи с гуманитарной ситуацией венгерская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 от граждан Азербайджанской Республики, желающих пересечь сухопутную границу.

По поводу возникших вопросов наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Венгрии по телефону +36300901033 (для звонков по телефону), +994552999012 (для звонков через WhatsApp) и по электронной почте [email protected]

По вопросам эвакуации граждан в связи с ситуацией в Украине можно обращаться в Оперативный центр МВД Венгрии по телефону +36 1 4411960 и электронной почте [email protected]

«Еще раз подчеркиваем, что гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посетившим страну с туристическими или образовательными целями, рекомендуется держаться подальше от мест скопления воинских частей и объектов, оставаться дома или в безопасном месте и воздержаться

от поездок», — говорится в сообщении МИД.