Транскаспийский трубопровод: фейк или реальность?

Президент США Дональд Трамп в поздравительной телеграмме президенту Гурбангулы Бердымухамедову по случаю праздника Новруз выразил надежду, что Туркменистан начнет пользоваться возможностями экспорта газа на Запад после недавнего определения правового статуса Каспийского моря.

«Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», — заявил Трамп.

Сразу после данного заявления, в росСМИ появилась информация о том, что российская энергокомпания «Газпром» может возобновить в ближайшей перспективе прерванную в 2016 году закупку туркменского газа.

Об этом в интервью туркменскому каналу «Ватан» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров в Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное — это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа. Я рассказал президенту Гурбангулы Бердымухамедову о достижениях нашей компании. Те технологии и тот опыт использования оборудования, техники, которые есть у «Газпрома», мы можем предложить нашим туркменским партнерам», — сказал Миллер в интервью.

Закупки туркменского газа были прекращены в 2016 году, когда «Газпром» обвинил «Туркменгаз» в серьезном нарушении контракта, пишет РБК. С 2008 года «Газпром» пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. В середине 2015 года российский концерн подал иск в Стокгольмский арбитражный суд на «Туркменгаз», требуя корректировки цен по контракту.

Игра вокруг Транскаспийского трубопровода всегда имела место быть после распада СССР. Но осуществлению этого проекта, всегда что-то мешало, а именно — статус Каспия. Такие «газовые» акулы как Россия и Иран не могли пойти на уступки в ущерб себе, и потому данный проект был всего лишь миражем в туркменской пустыне.

В комментарии # эксперт по энергетике Ильхам Шабан сказал, что уже 22 года как существует концепция проекта Транскаспийского трубопровода, но всего лишь на бумаге.

«Эта тема впервые была поднята в 1997 году, когда в Турции у власти была Тансу Чиллер, и тогда между турецкой компанией и Туркменистаном было подписано соглашение о закупке газа на 30 миллиардов кубометров. Из этого газа 10 миллиардов кубометров газа принадлежали Турции, а остальные 20 — европейским странам.

С того времени этот проект на повестке дня, но так и не был осуществлен, потому что страны-потребители этого газа в Европе не были конкретизированы, а также не было соглашений с транзитными странами. В то время главной заинтересованной кампанией была Shell, но тогда в руководстве поняли, что это не такое и легкое дело», — отметил эксперт.

По его словам, с конца 1999 года консорциум, который был создан для осуществления этого проекта, приостановил свою деятельность, но, несмотря на это, по сей день периодически идут появляются заявления по Транскаспийскому трубопроводу.

«Эти заявления идут как со стороны Запада, так и со стороны Ашхабада. Нынешний президент Туркменистана Бердымухамедов впервые озвучил свое мнение по данному вопросу в 2007 году и почти каждый год, он на различных мероприятиях поднимает данный вопрос», — сказал он.

Эксперт также добавил, что эта тема поднималась еще в рамках проекта Nabucco, но и его уже с 2013 не существует, а Транскаспийский проект еще не стал историей.

«Почему его не убирают с повестки дня? Тут есть и геополитический и геоэкономический фактор, то есть Запад, поднимая этот вопрос, хочет дать понять Туркменистану о своей поддержке. Это не касается вопроса только газового проекта, это также касается и политической поддержки со стороны США.

С другой стороны, некоторые говорят, что после определения статуса Каспия, сейчас осуществление проекта Транскаспийского трубопровода будет легче. Это на первый взгляд так кажется, но на самом деле с юридической точки зрения — проблемы есть», — сказал он, добавив, что для таких проектов, как трубопровод, должны быть подписи всех 5 государств, в противном случае его осуществление невозможно.

«Но когда Россия строила трубопровод «Турецкий поток», они что у Грузии, Украины, Румынии и у других стран разрешение спрашивали? Нет. Так почему тут должны быть другие правила? Неужели страны, которые будут реализовывать этот проект, не знают, что в данном вопросе экология играет не последнюю роль?», – подчеркнул он.

Шабан также отметил, что даже если Транскаспийский газопровод будет осуществлен, то он все равно должен удовлетворять все страны коммерчески.

По его словам, надо чтобы этот проект был выгоден и производителю и транзитным странам и потребителям, а это очень сложная цепочка.

«Далее очень важный вопрос: А кто будет покупать данный газ? Какие европейские компании? И будет ли им выгодно покупать за ту цену, которую им скажет Туркменистан?», – задается вопросом аналитик.

По словам эксперта, газ, который выходит в центральноазиатских странах некачественный и для его обработки нужны огромные средства.

«С другой стороны есть еще один немаловажный аспект. Есть «сладкий» газ, который считается качественным, а есть «кислый» газ, в котором много сульфатной кислоты. В газе центральноазиатских стран ее очень много, чтобы его очистить и пустить по трубопроводу нужны миллиарды. Для того, чтобы туркменский газ продавался в Китай, подобный завод был построен за 5 миллиардов долларов. Теперь подумайте, насколько туркменский газ может быть конкурентоспособен, учитывая цены, которые есть сегодня на европейском рынке», — резюмировал он.