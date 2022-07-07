Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.

Как передают СМИ Казахстана, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала президент назвал диверсификацию поставок нефти важной задачей.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании 8 стран.