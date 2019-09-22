Трамп: США и Индия проведут первые совместные военные учения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Индия проведут первые совместные военные учения, пишет ТАСС.

Президент США сделал заявление во время совместного выступления с премьер-министром Индии Наренрой Моди, которое прошло в Хьюстоне перед гражданами Соединенных Штатов индийского происхождения.

По словам Трампа, маневры запланированы на ноябрь этого года.

Также американский лидер отметил тесное сотрудничество между странами в сфере космоса.

Напомним, в начале сентября состоялась встреча Моди с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из обсуждаемых тем стали поставки в Индию российского ЗРК С -400 (aif.ru)