Республика Корея и США после длительных консультаций приняли решение провести 16-26 августа ежегодные летние совместные военные учения, несмотря на призыв КНДР об их отмене. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap .

«В предстоящих учениях будет задействовано минимальное количество войск, их численность будет меньше, чем во время прошедших весенних маневров», — цитирует агентство источники.

По их словам, до начала маневров на этой неделе в течение четырех дней в Республике Корея пройдет их репетиция с целью проверки готовности военных двух стран к реагированию на неожиданные чрезвычайные ситуации.

На прошлой неделе представители Министерства объединения Республики Корея заявили о «желательности» приостановления Сеулом и Вашингтоном летних военных учений из-за пандемии коронавируса и необходимости вовлечения Пхеньяна в переговорный процесс на Корейском полуострове. Это мнение получило поддержку в правящей Демократической партии, ряд депутатов которой в южнокорейском парламенте выступили за сбор подписей под петицией с требованием отложить проведение маневров и возобновить межкорейские переговоры.