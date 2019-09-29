Трамп считает и.о. главы аппарата Белого дома одним из виновников нового скандала

Президент США Дональд Трамп и ряд его помощников полагают, что частичную ответственность за скандал, касающийся его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, несет исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на TACC.

По словам его источников, Трамп и его приближенные считают, что Малвэни не сумел своевременно разработать стратегию, которая помогла бы президенту США привести аргументы в свою защиту в свете недавней публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на главу Белого дома. Данная жалоба касается состоявшегося в июле разговора Трампа и Зеленского.

Как утверждают политические оппоненты президента США, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.

По сведениям CNN, Трамп полагает, что Малвэни следовало подготовить для американской общественности убедительные разъяснения относительно данной жалобы, а также содержания разговора лидеров. И Трамп, и его приближенные уверены, что Малвэни с этой задачей не справился.

В публикации отмечается, что, хотя Трамп не доволен Малвэни, он, вероятно, не пожелает в ближайшее время увольнять его. Как констатирует телеканал, такой шаг может еще более усугубить разразившийся скандал. CNN констатирует, что помощники Малвэни отрицают приведенные в публикации утверждения.