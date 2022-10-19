По данным газеты The Washington Post, экс-президент США Дональд Трамп забрал из Белого дома письма, которые ему направил лидер КНДР Ким Чен Ын, хотя знал, что эта корреспонденция относится к числу секретных документов.

Как уточняет журналист Боб Вудворд, Трамп прекрасно осознавал, что эти 27 писем относятся к секретным документам.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы США вывезли из поместья Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида 15 коробок с различной документацией, которая должна была быть передана в Национальный архив США после ухода Трампа с президентского поста. По сведениям издания, помимо прочего, в упомянутых 15 ящиках была переписка Трампа с Ким Чен Ыном. (МК)