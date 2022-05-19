Спикер Государственной думы Вячеслав Володин составил список топ недружественных стран по количеству санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В список вошли США (1983 санкции), Канада (1402), Швейцария (1361), Великобритания (1360), Европейский союз (1199), Австралия (1150), Япония (902).

«Против нашей страны введено 10 536 санкций. До 24 февраля 2022 года — 2 754, после — еще 7 782», — уточнил парламентарий.

По словам Володина, вводя «незаконные санкции» против Российской Федерации, указанные страны спровоцировали повышение цен на энергоресурсы и продовольствие.

«Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире», — отметил спикер. (gazeta.ru)