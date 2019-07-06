Трамп провел телефонный разговор с Мэй и обсудил Сирию, Иран и КНДР

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и обсудил санкции против Сирии, противодействие ядерной программе Ирана и денуклеаризацию Корейского полуострова. Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством с целью продвижения общих интересов в области обеспечения безопасности, в том числе усилия по введению в действие санкций в отношении Сирии, обеспечение того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия, а также достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи. Они также обсудили состояние торговых переговоров между США и Китаем», — говорится в документе.

| 2019-07-06T20:33:31+00:00 6 июля 2019, 22:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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