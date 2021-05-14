Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с представителем Госдепа США

14 мая 2021 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе.

Они подчеркнули важность снижения напряженности путем дипломатии и переговоров.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен делу снижения напряженности в регионе. Он сообщил собеседнику, что руководство Государственной пограничной службы было направлено в региондля проведения переговоров с армянской стороной.