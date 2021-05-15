Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Сироджиддином Мухриддином

МИД Азербайджана считает обращение руководства Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией на границе двух стран попыткой политизации вопроса. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министр Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу (ситуации на азербайджано-армянской границе) не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему», — говорится в сообщении.

Байрамов сообщил таджикскому коллеге, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана было незамедлительно командировано на место инцидента, где были проведены переговоры с армянскими пограничниками. «Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что подобные инциденты должны решаться политическими методами и путем переговоров», — отмечается в сообщении.