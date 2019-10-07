Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара «перейдет границы»

По его словам, Турция, Европа и другие страны «должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями». «США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию», — написал президент США.