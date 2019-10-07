Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара «перейдет границы»

Президент США Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению «перейдет границы» дозволенного, передает РИА Новости.
«Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, Турция, Европа и другие страны «должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями». «США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию», — написал президент США.