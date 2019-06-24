Трамп отказался комментировать расследование убийства Джамаля Хашогги

Президент США Дональд Трампуклонился от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает телеканал NBC.

«Полагаю, что было детальное расследование. Я видел множество публикаций», — сказал глава Белого дома, дважды не ответив на прямой вопрос и сменив тему разговора.

Комментируя тему торгово-экономических связей с Эр-Риядом Трамп отметил, что товарооборот между двумя странами составляет 450 млрд долларов.

«Я не настолько глуп, чтобы отказаться вести дела с Саудовской Аравией. Если саудовцы не будут вести с нами, то они будут делать это с русскими и китайцами«, — сказал американский лидер.