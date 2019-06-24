Трамп отказался комментировать расследование убийства Джамаля Хашогги

Президент США Дональд Трампуклонился от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает телеканал NBC.

«Полагаю, что было детальное расследование. Я видел множество публикаций», — сказал глава Белого дома, дважды не ответив на прямой вопрос и сменив тему разговора.

Комментируя тему торгово-экономических связей с Эр-Риядом Трамп отметил, что товарооборот между двумя странами составляет 450 млрд долларов.

«Я не настолько глуп, чтобы отказаться вести дела с Саудовской Аравией. Если саудовцы не будут вести с нами, то они будут делать это с русскими и китайцами«, — сказал американский лидер.

| 2019-06-24T02:54:45+00:00 24 июня 2019, 06:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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