Президент США Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене.
По итогам выступления, посвященного утверждению плана инфраструктурного развития США, журналисты спросили у Байдена, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у президента «план B» на случай, если дипломатия применительно к Ирану не сработает.
«Я не стану сейчас комментировать Иран», — ответил глава государства. Аналогичным образом Байден ответил и на последовавший за этим вопрос про Китай.
«Всему свое время. Нам сначала нужно разобраться с этим», — добавил президент США, апеллируя к своей масштабной инфраструктурной реформе.
Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.