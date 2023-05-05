Кремль отказался комментировать серию эмоциональных заявлений Евгения Пригожина, который в четверг обматерил военное руководство страны, а в пятницу анонсировал полный отказ от участиях в боях за Украину.

В Кремле видели заявления Пригожина о выводе «Вагнера» из Бахмута 10 мая, но не будут его комментировать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (его цитирует «РИА Новости»).

По словам Пригожина, «Вагнер» отправится «зализывать раны в тыл» из-за того, что «околовоенные бюрократы» с 1 мая фактически прекратили любые поставки боеприпасов.

В этих условиях бойцы «обречены на бессмысленную гибель», подчеркнул Пригожин. Накануне пресс-служба Пригожина опубликовала видео, где глава ЧВК на фоне десятков трупов нецензурной бранью характеризует главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Где <…> боеприпасы?» — кричит Пригожин на видео. (moscowtimes.ru)