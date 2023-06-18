Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова президента России Владимира Путина о еврейских корнях украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят.

По его словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство страны не намерено комментировать данную тему. При этом он допустил, что реакция может последовать в дальнейшем.

Ранее Владимир Путин назвал президента Украины Зеленского позором еврейского народа. «У меня с детства много друзей-евреев, они говорят, Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — рассказал он. По мнению президента РФ, на пьедестал почета на Украине сейчас возведены неонацисты, последователи Адольфа Гитлера.