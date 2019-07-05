Трамп: Ким Чен Ын заявлял, что Барак Обама добивался встречи с ним

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын неоднократно говорил президенту США республиканцу Дональду Трампу, что его предшественник в Белом доме — демократ Барак Обама — добивался проведения американо-северокорейской встречи на высшем уровне, но получил отказ. С таким заявлением выступил в пятницу Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом на выходные в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать данные предыдущей администрации США о том, что Обама и его окружение не запрашивали у Пхеньяна проведение двусторонних встреч на высшем уровне. Запись о том, что 44-й президент США никогда не запрашивал такой саммит, сделал на днях в своем Twitter бывший заместитель помощника Обамы по национальной безопасности Бен Родс. Между тем Трамп утверждал на пресс-конференции в Сеуле в минувшее воскресенье, что «администрация Обамы выпрашивала встречу, постоянно выпрашивала встречи, а председатель Ким отказывался».

Согласно изложенной Трампом версии событий, сведения такого рода он получил непосредственно от руководства КНДР «<…> Ким Чен Ын неоднократно [говорил] мне, что президент Обама хотел встретиться с Ким Чен Ыном, а Ким Чен Ын отвечал отказом, — заявил Трамп. — Он [руководитель КНДР] говорил [это] неоднократно».

«А сейчас у нас [Вашингтона и Пхеньяна] очень хорошие отношения, <…> происходит много хорошего, и ядерных испытаний [в КНДР] нет. При президенте Обаме были ядерные испытания, они [власти в Пхеньяне] проводили ракетные пуски. Сейчас же все тихо и спокойно», — продолжал Трамп.

«Мы, — считает нынешний американский лидер, — разгребаем завалы Обамы и [предыдущего вице-президента США Джозефа] Байдена». «Как, например, в случае с Северной Кореей. Дело едва не дошло до войны с Северной Кореей <…>. Теперь отношения хорошие, посмотрим, что будет дальше», — добавил 45-й президент США.