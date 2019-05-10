Тегеран не выходит из СВПД, а всего лишь приостанавливает ограничения по двум пунктам – это ключевой момент

В среду Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки (СВПД).

Решение о приостановке выполнения обязательств принял Высший совет национальной безопасности Ирана. Тегеран проинформировал о деталях верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, как координатора сделки по ядерной программе.

Решение иранского правительства было принято после того, как Вашингтон направил в Персидский залив авианосец, и ситуация в регионе стала максимально напряженной.

В ответ на это решение Ирана, президент США Дональд Трамп принял новые санкции в отношении металлургического производства Ирана.

Со своей стороны, Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — осудила новые санкции США против Ирана. При этом также отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке.

«Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшим за их выходом из СВПД», — говорится в документе.

«Мы отвергаем любые ультиматумы, и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия, — отмечается в заявлении. — В этом контексте мы напоминаем о решающей роли МАГАТЭ в мониторинге и контроле за выполнением Ираном его обязательств, связанных с ядерной программой».

Комментируя ситуацию #, иранист Юлия Швешникова заявила, что, несмотря на то, что США доводят дело до эскалации, войны не будет.

По словам эксперта, то, что США отправили в Персидский залив свой авианосец, после заявлений Тегерана о том, что они закроют пролив, еще не говорит о том, что столкновение будет.

«Желания ввязываться в такую затратную войну, с имиджевыми издержками нет ни у кого», — считает она.

«Возможно, некоторым в Вашингтоне и хотелось бы войны, но они поднимают градус не для того чтобы воевать. Это делается во внутриполитических целях, чтобы показать, что Трамп выполняет предвыборную кампанию, что он эффективный президент. Это особенно нужно за год до выборов в США. С другой стороны, они, таким образом, пытаются успокоить «ястребов» и «партию войны» в Вашингтоне», которую возглавляет Джон Болтон», — сказала она.

Политолог, говоря о решении Тегерана, отметила, что они на первом этапе сделали первый шаг по выходу из СВПД, второй шаг будет принят через 60 дней, если напряжение за это время не будет снято.

По ее словам, как первый шаг, излишки обогащенного урана и тяжелой воды, которые должны были экспортироваться по СВПД, сейчас останутся в Иране. «Если в течение 60 дней европейские партнеры не покажут эффективность работы СВПД, то они пойдут на второй шаг».

Она также добавила, что ключевой момент в этом решении то, что Тегеран не выходит из СВПД, а всего лишь приостанавливает ограничения по двум пунктам в рамках соглашения.

«Вообще нужно отметить, что эти соглашения не работают, но европейцы за них крепко держатся. Президент Франции говорил о том, что они введут санкции против Ирана, если те выйдут из соглашения. Вроде бы СВПД существует, но не работает, ограничения в банковской сфере как были, так и остались, Иран не смог получить ни свои Боинги, ни Аэробусы, не может продавать свою нефть. Формально договор существует, а по существу нет.

Иран год ждал от европейцев, что они предпримут какие-либо шаги, но ничего так и не было сделано. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейских партнеров в неспособности выполнять свои обязательства перед ИРИ. Иран просто делает хорошую мину, при плохой игре, принимает какие-то меры, чтобы европейцы хоть что-то сделали», — добавила она.

Политолог считает, что сейчас для Ирана ситуация печальная, потому что он сейчас находится в более худшей ситуации, чем до соглашений.

«Если раньше была перспектива этого дипломатического соглашения, то сейчас он ничего не получает в рамках СВПД, и при этом, если выйдет из этого соглашения, которое ему ничего не принесло, то возмездие будет более серьезным.

То есть Иран в результате этих соглашений только потерял, хотя надеялся на то, что как-то решит экономические вопросы. Вообще нужно сказать, что иранская ядерная программа не была проблемой для США. Куда важнее геополитические амбиции США в регионе Ближнего Востока, которым мешает Иран. Проблема в том, что европейские страны не знают как обойти эти санкции. Компаний, желающих сотрудничать с Ираном, из-за этих санкций нет», — резюмировала она.