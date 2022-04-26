В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров — и без обрушения рейтинга Путина. Там жалуются, что пропаганда «переборщила с нагнетанием темы нацизма» в Украине. Об этом пишет интернет-издание «Медуза».

Во внутриполитическом блоке администрации президента России (АП) пришли к выводу: сейчас нет «хороших пиар-сценариев выхода» из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти. Об этом «Медузе» на условиях анонимности сообщили три источника, близких к АП.

Такие «сценарии» во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад. «Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не просматривается. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек», — объяснил один из собеседников «Медузы».

Вот это да! «Пустили всё на самотёк»? Это как же? Типа, будем продолжать войну покуда не повезет? А как долго это может тянуться? Можно подумать, что Россия обладает неисчерпаемыми военными ресурсами. Как можно оценить эту ситуацию и такие заявления?

Ситуацию комментируют известные эксперты.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Я бы не стал безоглядно доверять «источникам в АП». 22 февраля, когда состоялось теперь уже историческое заседание Совета безопасности России, у нас была возможность в прямом эфире увидеть, кто из высших лиц государственной власти участвовал в выработке решения начать войну — никто. Решение начать войну принял, ни с кем не советуясь и никого не предупреждая, один человек.

И этот же человек рассчитывает одним своим решением, когда понадобится, войну закончить. Вновь никого не предупреждая и ни с кем не советуясь.

Поэтому поиск администрацией президента «хороших сценариев выхода» — это не более чем попытка заранее подготовиться к возможному, но вовсе не обязательному приказу начальника: вот вдруг завтра велят заканчивать, а у нас раз — и уже все готово!

Но подготовиться заранее, видимо, не получается — хороших вариантов в самом деле нет. Поэтому, скорее всего, решено пока вообще ничего не делать — когда (и если) поступит приказ сворачиваться, тогда и будем решать, как его выполнять. То есть, «пустить на самотек» — это не про войну, это всего лишь про обслуживание начальника.

Дмитрий Некрасов, российский оппозиционер, экономист (Лимасол, Кипр):

— Я согласен с тем, что нет никаких нормальных пиар-сценариев выхода из войны. Более того, в принципе мы видим пока по социологии, что поддержка войны скорее растет, чем падает в российском обществе. Поэтому я бы особо не надеялся на то, что будут какие-то переговоры в ближайшее время. Ну, по крайней мере я имею в виду надежды на то, что они чем-то завершатся. Обе стороны хотят решить ситуацию на поле боя. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ресурсы, конечно, не бесконечны. Но я думаю, еще несколько месяцев войны Россия вполне может себе позволить.

Константин Эггерт, российский политический аналитик (Вильнюс):

— Все разговоры о том, что в администрации президента России возникает какое-то сопротивление, противодействие войне в Украине – это досужие домыслы. Никто не знает, кто и что на самом деле думает.

Уверен, что люди, которым не нравится это, в администрации есть и, возможно, они занимают даже довольно высокие посты, но в нынешних условиях никакой возможности проявить эти настроения и тем более сделать так, чтобы изменилась политика Кремля, на мой взгляд, нет. Всё определяет Путин и, наверное, 2-3 человека, с которыми он советуется. Предположу, что это Патрушев, Шойгу, может быть, Бортников. Но за пределами очень узкого круга конфидантов никаких решений не принимается. Другие сотрудники АП могут делать какие-то предложения, но я уверен, что они тоже делаются с оглядкой на настроения Путина. Настрой Путина – однозначно продолжать войну. Он считает, что рано или поздно он просто уничтожит украинское общество, украинскую экономику. И фактически прекратит существование украинского государства, или максимально ослабит его. Поэтому я никак не вижу такого сценария, при котором некие внутренние силы в российской правящей верхушке могли бы изменить течение войны и тем более, прекратить ее.