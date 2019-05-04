Театральная пауза по Станиславскому или ответ Баку и Еревана Помпео

После встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, Вашингтон также решил пригласить глав внешнеполитических ведомств на встречу. То есть, как показывают политические события, США не намерены отдавать инициативу в руки Кремля.

С другой стороны, сейчас идут укрепления позиций стран на дипломатическом уровне. Визит Пашиняна в Москву, а президента Ильхама Алиева в Пекин, тому очередное подтверждение. О том, как сегодня идет переговорный процесс, и о риске войны, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— После встречи в Москве глав МИД Азербайджана и Армении, анонсирована встреча в Вашингтоне, хотя стороны пока ее не подтвердили. Можно ли ожидать, что после встречи в Вашингтоне будут какие-либо подвижки?

— Очень странный вопрос, вам не кажется? С инициативой проведения такой встречи выступил Государственный секретарь США Майк Помпео, причем, когда он озвучивал этот вопрос, то говорил, если я не ошибся в переводе, о готовности страны провести на своей территории такую встречу, как бы приглашая к диалогу официальный Баку и Ереван, не более того.

Такая формулировка носит, говоря языком юриспруденции, диспозитивный характер, то есть оставляет за сторонами право выбора — согласиться или отказаться. Для Азербайджана и Армении эта инициатива не является приглашением нанести официальный государственный визит, поэтому не требует скорого официального ответа в соответствии с международным протоколом. И нет ничего удивительного в том, что и Баку, и Ереван молчат в ответ, как будто воды в рот набрали. Итак, мы сейчас наблюдаем театральную паузу по Станиславскому, и сколько она продлится — одному Богу известно.

Сразу возникает вопрос: а стоит ли ожидать какого-либо продвижения по нагорно-карабахскому урегулированию во время встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне, когда проведение самой этой встречи сейчас находится под вопросом? Я пока не стал бы в этом случае ставить лошадь впереди телеги.

Понятно, что сегодня этой встречи больше всего ожидает лично Майк Помпео, который поставил сам себя в весьма унизительное положение, когда его — пятое лицо в США — демонстративно не замечают целых две страны, и он с этим ничего сделать не может, что для него унизительно вдвойне. Помимо него встречи ожидают журналисты, так как у них в этом случае появится реальный информационный повод, и больше не надо будет выдумывать, буквально высасывать из пальца, темы для своих статей. Иных заинтересованных «ожидающих» такой встречи я пока не наблюдаю.

— Можно ли ожидать в скором времени встречу Ильхама Алиева и Пашиняна в Москве?

— Не думаю. Чтобы такая встреча состоялась, необходимо, чтобы российский президент сделал первый шаг в этом направлении, пригласив глав Азербайджана и Армении в Москву на переговоры. О возможности такой инициативы со стороны Кремля лично я не слышал ни из официальных, ни из неофициальных источников. Я вообще не уверен, что вопрос ситуации на Южном Кавказе именно сегодня входит в число внешнеполитических приоритетов России.

Пока, как я понимаю, все внимание Москвы приковано к азиатскому и украинскому направлению внешней политики, а также к таким внешним раздражителям, как Сирия, Венесуэла, Ливия и другие горячие точки планеты. Реагировать на Кавказ у Кремля в моем понимании нет ни сил, ни времени, ни ресурсов. Хотя ситуация в регионе настолько тупиковая, что ждать каких-либо изменений в формате «здесь и сейчас» явно не приходится.