Приостановка американской помощи Украине в связи с тем, что Конгресс пока не одобрил выделение средств на нынешний год, уже привела к определённым последствиям на поле боя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Блинкен не привёл подробностей о том, что он имеет в виду под последствиями. Судя по сообщениям, поступающим с фронта, инициатива сейчас на многих его участках находится в руках российских войск. Они наступают под Авдеевкой, под Бахмутом и под Купянском. Каких-либо прорывов или серьёзных тактических успехов, однако, за последний месяц достигнуто не было.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что на недавней встрече президента Джо Байдена с лидерами Конгресса представители разведсообщества США утверждали, что, если помощь не будет выделена, Украине в ближайшие месяцы или даже недели может грозить военное поражение. ВСУ, в частности, крайне необходимы боеприпасы к артиллерийским системам и средства ПВО.

Ряд европейских стран продолжает поставлять Украине оружие и оказывать другую помощь, однако без участия США её объемы существенно меньше, чем в прошлом году. «Если Соединённые Штаты не выполнят наших обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают», – отметил Блинкен.

Республиканцы в Конгрессе увязывают одобрение 61 миллиардов долларов на помощь Украине, которые запросила администрация Джо Байдена, с ужесточением миграционной политики. Предлагаемые администрацией компромиссы пока для республиканцев неприемлемы. Столтенберг заявил, что проведёт переговоры с членами Конгресса по вопросу о помощи Украине. (svoboda.org)