Такие прозрачные «закрытые» армяно-турецкие границы

Читаю интересную информацию. Число посетивших Турцию жителей Армении за последние годы резко возросло. Об этом сообщили Новости Армении – NEWS.am в Министерстве культуры и туризма Турции. Говоря языком цифр, в период с января по июнь текущего года число посетивших Турцию жителей Армении составило 23160 человек, это примерно на 15% больше показателя того же периода 2018-го.

А еще, в июне текущего года Турцию посетили 5067 граждан Армении, что на 22% больше показателя того же месяца 2018-го. Тенденция, как говорится, очевидная. Как граждане РА попадают в Турцию? По разному. Есть, к примеру, прямой рейс из Еревана в Стамбул. Четыре раза в неделю (понедельник, вторник, четверг и пятницу) турецкая авиакомпания Atlasglobal , которая принадлежит ETS Group, совершает полеты из столицы РА в столицу Турции. Время полета два часа сорок минут. Граждане РА могут добраться до Турции и чартерными рейсами, воспользовавшись услугами российских авиакомпаний. Есть, к примеру, тот же «Аэрофлот». Да и белорусская «Белавиа» может в этом деле помочь. Кроме того, есть авиарейсы не только из Еревана в Стамбул. Так, авиаперелет из Анталии в Ереван осуществляют 7 авиакомпаний. Естественно, что летят самолеты и в обратном направлении. Дорого и долго — но это уже тема иной статьи, причем не в азербайджанской прессе, нам эти проблемы не интересны. Мы просто констатируем, что нет никаких преград для посещения Турции гражданами РА воздушным путем.

Идем далее. Можно также воспользоваться железными дорогами. Из Еревана в Игдыр везет перевозчик South Caucasus Railway — Electric trains. Расстояние небольшое, всего 48 километров, время в пути 56 минут. Есть и автоперевозка пассажиров из Еревана в Анталию и наоборот. Дни перевозки – из Еревана это суббота, в 09:00, а обратно в четверг. Цена на билет автобуса Ереван-Анталия-Ереван – 160 $ . Разрешенный вес бесплатного груза – 30кг.

Есть также немало граждан РА, которые едут в турецкую Анталию на собственных автомобилях. Расстояние между Ереваном и Анталией составляет 142 км и посему, потратившись на бензин, за весьма небольшую сумму можно совершить и это путешествие. В общем, как видим, нет никакой проблемы в путешествиях из Армении в Турции и любым иным, кроме воздушного, путями. И граждане РА охотно пользуются всеми имеющимися возможностями.

Собственно, чтобы убедиться в этом, достаточно посетить Турцию и изучить вопрос на месте. Окажется, что весьма немало граждан РА приезжают в Турцию не только на отдых, но и в поисках работы. В том числе и армянские женщины. И это не только девушки с пониженной социальной ответственностью, но и уборщицы, сиделки. То есть, и трудовая миграция между РА и ТР имеет место быть.

В этих условиях возникает резонный вопрос — о каком тогда наличии закрытых турецко-армянских границ можно говорить? Это я к тому, что официальный Ереван часто поднимает данный вопрос, дабы возмутится политикой официальной Анкары. Получается, что нет реальных поводов для возмущения. При этом, официальная Анкара, но уже в иных целях, дабы показать свою солидарность с Азербайджаном, 20% территории которого до сих пор оккупированы Арменией, также часто говорит о закрытых турецко-армянских границах. Как видим, мягко говоря, это не совсем соответствует истине. И цифры, которые предоставило Министерстве культуры и туризма Турции армянскому СМИ — тому еще одно доказательство. Зачем же лукавить? Впрочем, вопрос риторический.