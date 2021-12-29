Министр обороны Израиля, лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц провел в своем доме в Рош-ха-Аине встречу с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встреча длилась два с половиной часа, включая переговоры с глазу на глаз. Это первый приезд Абу Мазена в Израиль начиная с 2010 года, не считая участия палестинского лидера в похоронах Шимона Переса.

Израильские СМИ пишут, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был информирован о намечающейся встрече. Стороны договорились об отказе от публикации фотографий, которые могли быть сделаны во время встречи, отмечают медиа.

Министр обороны Израиля сообщил гостю о намерениях Иерусалима укреплять доверие между сторонами в вопросах экономического сотрудничества в свете предыдущих соглашений. По данным издания Globes, участники встречи обсуждали увеличение числа жителей автономии, которые могут получить разрешение на работу в Израиле.

В «Ликуде» подвергли жесткой критике встречу министра обороны Израиля и лидера Палестинской автономии. «Израильско-палестинское правительство Беннета возвращает Абу Мазена и палестинцев к повестке дня. Опасные уступки безопасности Израиля — лишь вопрос времени. Правительство Беннета – Саара – Лапида опасно для Израиля», — говорится в посте партии в Twitter.

Представители ХАМАС также подвергли критике встречу, назвав ее «ударом ножа в спину палестинскому народу». В заявлении организации утверждается, что Абу Мазен не представляет интересы палестинского народа.

В августе 2021 года Бени Ганц проводил переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле: это была первая с 2010 года встреча высокопоставленного представителя израильских властей с лидером ПА. Встреча тогда состоялась спустя два дня после первой личной беседы премьер-министра Израиля и президента США. Палестинская тема во время переговоров в Белом доме не акцентировалась, стороны только заявили о намерении стремиться к достижению мира и благополучия в регионе.