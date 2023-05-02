Сегодня в 8:00 утра были открыты дороги в направлении Бакинского городского кольца, ранее закрытые в связи с проведением Формулы-1.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

«На всех перекрестках с проспектом Нефтяников, улицами Истиглалият и Зарифы Алиевой убраны заграждения, они будут вывезены с территории в течение трех дней. Другие работы по реконструкции будут проходить поэтапно”, — подчеркнул представитель Управления.