Сын президента Бразилии отказался от должности посла в Вашингтоне

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару депутат Эдуарду Болсонару сообщил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Вашингтоне. Соответствующее заявление молодой политик сделал во вторник в ходе пленарного заседания Палаты депутатов, передает телеканал Globo.

«Я долго думал над этим, мы советовались со многими. Необходимо в том числе помнить о моих избирателях. Признаюсь, не многие из них поддержали эту идею», — пояснил свое решение парламентарий, отметив, что в Бразилии его ждет «не менее, а может быть, и более важная роль».

В понедельник Эдуарду Болсонару был утвержден в качестве главы фракции Социал-либеральной партии в нижней палате парламента страны. Это произошло на фоне обострившихся в последние дни разногласий бразильского лидера, выдвигавшегося на высший государственный пост под знаменами этого политического движения, с партийным руководством. В результате фракция раскололась на сторонников президента и тех, кто теперь находится во внутрипартийной оппозиции к нему.

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне Палаты депутатов Национального конгресса (двухпалатного парламента — прим. ТАСС) Бразилии, куда он был избран по итогам осенних выборов 2018 года. В июле глава государства заявил, что намерен назначить 35-летнего политика послом в США. Эту инициативу приветствовал глава Белого дома Дональд Трамп, который заявил, что не считает ее кумовством. Прежний глава бразильской дипломатической миссии в Вашингтоне Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул пост в апреле 2019 года.