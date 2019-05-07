Суд в Армении принял решение в пользу Кочаряна

Конституционный суд Армении вынес решение в пользу арестованного бывшего президента страны Роберта Кочаряна, заявили во вторник в пресс-службе команды адвокатов экс-главы государства, сообщает РИА Новости.

«В соответствии с решением КС, Кассационный суд в случае обжалования ареста не может направлять дело на дополнительное рассмотрение в суд нижестоящей инстанции (как это было сделано в случае с Кочаряном), а должен принять окончательное решение», — говорится в сообщении, размещенном на странице команды адвокатов в соцсети Facebook.

По данным защиты, Конституционный суд также отметил, что учитывая то обстоятельство, что закон в отношении Кочаряна был истолкован Кассационным судом иначе, чем в трактовке КС, судебный акт подлежит пересмотру на основании вновь появившихся обстоятельств.

| 2019-05-07T14:07:53+00:00 7 мая 2019, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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