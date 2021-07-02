Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок «Армения» в ближайшие дни обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования 20 июня недействительными.

Как передают армянские СМИ, об этом говорится на официальной странице блока в Facebook.

В заявлении, в частности, говорится: «Блок получил около 300 тысяч голосов и однозначно будет хозяином этих голосов, не предаст свой электорат. Наша борьба продолжится.

Вседозволенность этого правительства должна быть ограничена, мы должны доказать, что это самые коррумпированные власти в Армении».