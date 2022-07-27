Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает ТАСС, такое заявление руководитель американского внешнеполитического ведомства сделал в среду.

«Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел впервые с начала войны», — сказал он. Блинкен отметил, что хотел бы «затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес для нас — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер». Госсекретарь США сообщил, что намерен обсудить в разговоре сделку по поставкам зерна с Украины. Он также заверил, что «это не будут переговоры об Украине».