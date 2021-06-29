Суд общей юрисдикции во вторник перенес заседание на 3 августа по уголовному делу бывшего президента Роберта Кочаряна и экс-вице-премьера Армена Геворкяна, которые обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах, обосновав свое решение итогами прошедших парламентских выборов, согласно которым подсудимые могут стать депутатами и пользоваться неприкосновенностью. Заседание суда транслировали в режиме онлайн местные порталы.

«Суд постановил перенести заседание на 3 августа до выяснения статуса Кочаряна и Геворкяна относительно получения депутатских мандатов», — заявила судья Анна Данибекян. (ТАСС)