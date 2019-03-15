Стрелок из Новой Зеландии оказался «знатоком» истории Османской Империи

На оружии человека, который открыл в пятницу стрельбу в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, написаны имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран, в частности против Турции, сообщает РИА Новости.

Как видно на фотографиях, опубликованных в СМИ, на черных магазинах к оружию белой краской выведено латиницей имя русского адмирала Дмитрия Сенявина, воевавшего с турками в Дарданелльском сражении в 1807 году. Также на рожках есть надписи на грузинском языке – Давид Сослан и Давид Агмашенебели (Строитель).

Кроме того, на них выведены имена знаменитого черногорского писателя, военачальника Марко Милянова, который был борцом за сербское национальное объединение против Османской империи, а также британского адмирала Эдварда Кодрингтона, участвовавшего в боях против турок. На магазинах также заметно имя австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга, который участвовал в Великой Турецкой войне.

В пятницу минимум в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

СМИ сообщали, что стрельбу в одной из мечетей устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов. Позднее появилась информация о личности задержанного: им оказался уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант (Brenton Tarrant).